В Баку поспорившая со свекровью невестка сбросилась с 8-го этажа

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку совершена попытка суицида.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке 8-й километр на улице Бахруза Нуриева, 24А.

Ягубова Лала Тофиг гызы 1987 г.р. сбросилась с 8-го этажа дома, в котором проживала. Она госпитализирована с тяжелыми телесными травмами. Пострадавшая была прооперирована. Врачи оценивают ее состояние как стабильно среднетяжелое, отмечают отсутствие рисков для жизни.

По словам близких, инцидент произошел на почве длящегося некоторое время конфликта между свекровью и невесткой.

Правоохранительные органы расследуют факт.