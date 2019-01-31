Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Баку получивший ножевое ранение мужчина скончался в больнице.

Как сообщили Report в Сураханской районной прокуратуре, 20 января житель поселка Амирджан Озал Алиев 1992 г.р. напротив расположенного в поселке пункта мойки автомобилей без всяких причин нанес Вахиду Асадову ножевое ранение в область груди.

По факту в следственном отделе Сураханского РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

О.Алиева задержали в качестве подозреваемого лица, решением суда в его отношении была избрана мера наказания в виде ареста.

30 января В.Асадов скончался в больнице. По этой причине в отношении О.Алиева ст. 126.1 была переквалифицирована на 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) и дело передали в районную прокуратуру.

На данный момент следствие уголовного дела проводится районной прокуратурой. По делу проведены необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, следственные мероприятия продолжаются.

Хафиз Гейдаров