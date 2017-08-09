В Баку получивший ножевое ранение дал ложные показания полиции

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Баку пострадавший дал ложные показания полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 7 августа с территории проспекта Бабека в Хатаинском районе был доставлен в больницу с колото-резаной раной житель Баку Искандер Мирзаев. Он заявил о том, что получил повреждения в результате падения.

В ходе расследования, проведенного сотрудниками 34-го отделения Хатаинского районного управления полиции, было установлено, что между И. Мирзаевым и жителем столицы Агасамедом Аббасовым возник конфликт, во время которого последний нанес И. Мирзаеву ножевое ранение.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий А. Аббасов был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело.