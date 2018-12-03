В Баку получившая взятку у 19 человек заведующая детсадом поспорила в суде со своим заместителем

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемых во взяточничестве и мошенничестве заведующего детским садом "Сафай" ("Safay") Тарлан Багировой, заместителя заведующей Алемзар Алиевой и работника Азера Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова в качестве потерпевшего лица показания дала Самира Гулиева.

По ее словам, чтобы устроиться в детский сад няней она отдала обвиняемым лицам 1200 манатов.

С.Гулиева отметила, что до сих пор не может получить свои деньги и потребовала возместить нанесенный ущерб.

Затем была допрошена потерпевшая Шахла Гейдарова, которая отметила, что для трудоустройства отдала обвиняемой Т.Багировой 4 000 манатов, однако до сих пор нанесенный ущерб не возмещен.

Когда обвиняемая А.Алиева пыталась задать вопрос потерпевшей, обвиняемая Тарлан Багирова вмешалась и заявила, что потерпевшая Ш.Гейдарова отдала деньги А.Алиевой.

В ответ А.Алиева опровергла ее слова и отметила, что не получала денег от потерпевшей.

В это время между женщинами возник спор.

Очередное заседание суда назначено на 10 декабря.

Согласно обвинительному акту, в отношении Тарлан Багировой, заведующей детским садом "Сафай", действующим на первом этажа многоэтажного здания на улице Ахмеда Джамиля в Ясамальском районе Баку, а также ее заместителя Алемзар Алиевой и работника Азера Алиева выдвинуто обвинение по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 178.2.1; 178.2.2 (мошенничество) УК.

Арестованная Алемзар Алиева заявила, что ранее работала в должности госслужащего в Товузском районном отделе министерства труда и социальной защиты населения. А.Алиев сообщил, что является бывшим сотрудником полиции.

На подготовительном заседании суда была изменена избранная в отношении обвиняемой Т.Багировой мера пресечения в виде полицейского надзора. Она поздно явилась на заседание суда, поэтому в ее отношении избрали меру пресечения в виде ареста, подсудимая была арестована в зале суда.