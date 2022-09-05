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В Баку полностью сняты ограничения движения на Тбилисском проспекте

В Баку полностью сняты ограничения движения на Тбилисском проспекте В Баку полностью сняты ограничения движения на Тбилисском проспекте, введенные в связи со строительными работами.
Происшествия
5 сентября 2022 г. 10:58
В Баку полностью сняты ограничения движения на Тбилисском проспекте

В Баку полностью сняты ограничения движения на Тбилисском проспекте, введенные в связи со строительными работами.

Об этом Report сообщил официальный представитель Главного управления государственной дорожной полиции МВД полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев.

Он отметил, что с учетом интенсивности движения, строительные работы, осуществляемые Государственным агентом автомобильных дорог Азербайджана, проводились на проспекте преимущественно в ночное время и на выходных, и были завершены в короткие сроки: "В течение всего этого времени дорожная полиция принимала превентивные меры для безопасности участников движения".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda prospektdə tətbiq olunan məhdudiyyət tam aradan qaldırılıb

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