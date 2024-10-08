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В Баку полиция задержала еще двух мошенников, обманывавших пожилых людей

В Баку полиция задержала еще двух мошенников, обманывавших пожилых людей В Баку сотрудники полиции задержали двух граждан, которые обманным путем завладевали деньгами пожилых людей.
Происшествия
8 октября 2024 г. 11:01
В Баку полиция задержала еще двух мошенников, обманывавших пожилых людей

В Баку сотрудники полиции задержали двух граждан, которые обманным путем завладевали деньгами пожилых людей.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Одной из жертв мошенников стала 79-летняя жительница Баку. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что 5 октября ей позвонили и сообщили, что ее сестра якобы совершила ДТП. Звонившие потребовали у пенсионерки 20 000 манатов. Женщина отдала деньги незнакомцам, пришедшим к ней домой, но вскоре поняла, что ее обманули.

Сотрудники 5-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержали двух жителей Баку - М.Аскерли и Г.Исрафилова, которые выступали в роли курьеров в этой преступной схеме.

По факту продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ahıl şəxsləri aldadaraq pullarını ələ keçirən iki nəfər polis tərəfindən saxlanılıb

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