В Баку полиция проводит широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Главное управление полиции города Баку совместно с находящимися в подчинении органами проводит в столице совместные усиленные оперативно-профилактические, просветительские мероприятия для борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, против административных правонарушений.

Как сообщает сотрудник Report, в охвативших все районы столицы усиленных мероприятиях ведется активная работа в рамках законодательства по профилактике правонарушений, уличной торговли, попрошайничества, а также нанесения вреда внешнему облику города, антисанитарии, остановки автомобилей в неустановленных местах – тротуарах, пешеходных переходах.

На дорогах с интенсивным транспортным потоком с водителями и пешеходами ведутся персональные беседы в целях юридического просвещения. В беседах отмечается, что действия с составом административного правонарушения являются не только нарушением закона, а также приводят к последствиям, наносящим вред здоровью и жизни людей, материальному урону.

В частных профилактических беседах наряду с сотрудниками дорожной полиции, управлений и отделов общественной безопасности, пост-патрульной и других служб, приняли участие сотрудники Report. Основной целью мероприятия является повышение чувства ответственности городских жителей, формирование правового мышления.