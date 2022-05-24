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В Баку полиция провела операцию, задержаны 6 наркоторговцев

В Баку полиция провела операцию, задержаны 6 наркоторговцев За последнюю неделю сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками управления полиции Низаминского района, были задержаны 6 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.
Происшествия
24 мая 2022 г. 15:21
В Баку полиция провела операцию, задержаны 6 наркоторговцев

За последнюю неделю сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками управления полиции Низаминского района, были задержаны 6 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации, в общей сложности у них было изъято 2 кг наркотических средств и психотропных веществ. Задержанные осуществляли продажу наркотиков в Низаминском районе и других районах столицы.

В связи с выявленными фактами в следственном отделе Управления возбуждены уголовные дела. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda polis əməliyyat keçirib, 6 narkotacir saxlanılıb

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