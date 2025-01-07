В Баку полиция приняла меры в отношении мужчины, издевавшегося над кошкой

В Баку полиция установила личность мужчины, видео которого с жестоким обращением с кошкой распространились ранее в соцсетях.

Правоохранительные органы столицы установили личность мужчины, который был заснят на видео при жестоком обращении с кошкой.

Как сообщает Report, мужчина 1994 года рождения был вызван в полицейский участок, в отношении него приняли меры в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее в азербайджанском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором неизвестный мужчина свесил кошку с балкона многоэтажки, держа ее за хвост. Пользователи утверждали, что видео снято на улице Шамиля Азизбекова в Баку.

Согласно Кодексу об административных проступках, за жестокое обращение с животными, включая причинение боли и страданий, предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 манатов.