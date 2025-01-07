О нас

В Баку полиция приняла меры в отношении мужчины, издевавшегося над кошкой

В Баку полиция приняла меры в отношении мужчины, издевавшегося над кошкой В Баку полиция установила личность мужчины, видео которого с жестоким обращением с кошкой распространились ранее в соцсетях.
Происшествия
7 января 2025 г. 11:20
В Баку полиция приняла меры в отношении мужчины, издевавшегося над кошкой

Правоохранительные органы столицы установили личность мужчины, который был заснят на видео при жестоком обращении с кошкой.

Как сообщает Report, мужчина 1994 года рождения был вызван в полицейский участок, в отношении него приняли меры в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее в азербайджанском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором неизвестный мужчина свесил кошку с балкона многоэтажки, держа ее за хвост. Пользователи утверждали, что видео снято на улице Шамиля Азизбекова в Баку.

Согласно Кодексу об административных проступках, за жестокое обращение с животными, включая причинение боли и страданий, предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ВидеоBaku police take action against man caught on camera abusing cat
Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıda pişiklə rəhmsiz rəftar edən şəxs polis şöbəsinə çağırılıb

Самое читаемое

Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
1 января 2025 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi