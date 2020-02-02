В Баку полиция пресекла попытку кражи из автомобиля - ФОТО

В Баку задержан человек, пытавшийся совершить кражу из автомобиля.

Как передает Report, случай был зафиксирован 1 февраля около 04:30 на улице Тофига Аббасова в Низаминском районе столицы.

Житель Кюрдемирского района Агиль Гасымов разбил стекло автомобиля и попытался украсть находившийся внутри магнитофон. Благодаря оперативности находившихся в это время поблизости сотрудников пост-патрульной службы (ППС) Управления полиции Низаминского района А.Гасымов был задержан на месте происшествия и передан 25-ому отделению полиции района.

По факту ведется расследование.