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    В Баку полиция предупредила продавцов долларов на улицах

    Установлены и задержаны 5 человек, занимающиеся незаконным обменом валюты

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку (ГУБОП) 29 декабря, были установлены и задержаны 5 человек, занимавшихся незаконным обменом валюты в общественных местах. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГУБОП.

    В их отношении составлен протокол об административном правонарушении по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

    Задержанные лица - Гамидов Ильгар Гунсур оглу 1957 г.р., Абдуллаев Истамали Тельман оглу 1994 г.р., Джафаров Афган Джалал оглу 1967 г.р., Шахбазов Габиль Габулла оглу 1967 г.р. и Нагиев Гусейн Эльдар оглу 1985 г.р.

    Главное управление полиции города Баку официально объявляет, что мероприятия, направленные против незаконного обмена валюты, будут проводиться постоянно, а лица, им занимающиеся, будут жестко наказаны. 

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