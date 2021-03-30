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В Баку полиция открыла огонь по не подчинившимся приказу, есть пострадавшие

В Баку полиция открыла огонь по не подчинившимся приказу, есть пострадавшие При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты 26 пакетиков героина и метамфетамина, хранимых с целью сбыта
Происшествия
30 марта 2021 г. 14:52
В Баку полиция открыла огонь по не подчинившимся приказу, есть пострадавшие
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Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили совместную информацию.

Как передает Report, в информации говорится:

В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции 29 марта 2021 года около 23:40, при проведении задержания на территории Ясамальского района, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ и ношении огнестрельного оружия, находящийся за рулем автомобиля марки Saipa Вюсал Самедов, не подчинившись законным требованиям представителей власти - сотрудников полиции, оказал сопротивление и, въехав на управляемом им транспортном средстве в два служебных автомобиля сотрудников полиции, попытался сбежать.

Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции для предотвращения противоправных действий, В.Самедов продолжил проявлять неуважение к представителям власти, в результате чего сотрудники полиции открыли предупредительный огонь в воздух, а после прострелили шины и заднюю дверь, добившись остановки автомобиля.

Были задержаны водитель Вюсал Самедов и его пассажиры – ранее неоднократно судимые Абид Исмайлов и Амрах Ахмедов.

При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты 26 пакетиков героина и метамфетамина, хранимых с целью сбыта.

В результате инцидента большой урон нанесен служебным автомобилям сотрудников полиции, задержанный в качестве подозреваемого Амрах Ахмедов был госпитализирован с огнестрельным оружием, его состояние удовлетворительное.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 315, 234.4.1, 234.4.3.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda polis əmrə tabe olmayan şəxslərə atəş açıb, yaralanan var

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