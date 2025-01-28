МВД: Полиция обезвредила вооруженного мужчину, оказавшего сопротивление при задержании

В Баку полиция обезвредила 39-летнего мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании.
Как сообщили Report в МВД, инцидент произошел 28 января, когда полиция пыталась задержать ранее неоднократно судимого Джейхуна Асланова, разыскиваемого за преступления, связанные с наркотиками.
По данным ведомства, он оказал вооруженное сопротивление и полиция была вынуждена применить табельное оружие.
Мужчина был доставлен в больницу. По месту его проживания обнаружены наркотические вещества в крупном размере.
По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.