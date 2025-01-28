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МВД: Полиция обезвредила вооруженного мужчину, оказавшего сопротивление при задержании

МВД: Полиция обезвредила вооруженного мужчину, оказавшего сопротивление при задержании В Баку полиция обезвредила мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании.
Происшествия
28 января 2025 г. 16:17
МВД: Полиция обезвредила вооруженного мужчину, оказавшего сопротивление при задержании

В Баку полиция обезвредила 39-летнего мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании.

Как сообщили Report в МВД, инцидент произошел 28 января, когда полиция пыталась задержать ранее неоднократно судимого Джейхуна Асланова, разыскиваемого за преступления, связанные с наркотиками.

По данным ведомства, он оказал вооруженное сопротивление и полиция была вынуждена применить табельное оружие.

Мужчина был доставлен в больницу. По месту его проживания обнаружены наркотические вещества в крупном размере.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Polisə silahlı müqavimət göstərən şəxs zərərsizləşdirilərək xəstəxanaya yerləşdirilib

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