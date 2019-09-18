В Баку полиция обезвредила преступника, пытавшегося убить мужчину.
Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.
По его словам, сотрудниками Пост-патрульной службы Насиминского РУП был задержан житель Абшеронского района Х.Асланов, подозреваемый в нанесении ножевых ранений жителю столицы Р.Мамедову 1992 г.р.
Мужчина был задержан и передан в отделение полиции.
По информации, состояние потерпевшего удовлетворительное, он госпитализирован.
Факт расследуется Насиминским РУП, изучаются детали преступления.
İsmayıl NəsibliАвтор новости