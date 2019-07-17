МВД: На период Летнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Баку полиция будет работать в усиленном режиме

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию об осуществлении мер безопасности в ходе Летнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который пройдет в Баку с 21 по 27 июля.

Как сообщает Report, начальник отдела пресс-службы МВД, полковник полиции Ильхам Бабаев сказал, что на фестивале с точки зрения безопасности участников, гостей и зрителей приняты соответствующие меры.

По его словам, с целью охраны общественного порядка и обеспечения безопасности сотрудники органов внутренних дел во время соревнований будут работать в усиленном режиме.

Напомним, что Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоится 21-27 июля в Баку. Атлеты померятся силами в 10 видах спорта: гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. Во время фестиваля в 12 спортивных объектах будут работать более 2500 волонтеров.