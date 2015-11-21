В Баку полиция без официальной жалобы вмешалась в деятельность ресторана

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Вчера ночью в ресторан "Xoxo lounge" в Сабаильском районе города Баку пришли сотрудники полиции. Об этом Report сообщили в ресторане.

Согласно информации, сотрудники 39-го отделения Сабаильского районного управления полиции (РУП) потребовали у работников ресторана не работать после 12 часов ночи. Когда работники ресторана спросили причину, полиция ответила, что соседи пожаловались на шум. Как сообщили в ресторане, сотрудники полиции сказали, что в случае выплаты 2500 манатов ресторан может работать после 12 часов ночи. В результате возникшего спора начальник службы охраны ресторана Бахман Мамедов был доставлен в 39-е отделение полиции.

Как сообщили Report в 39-м отделении полиции, Б.Мамедов был отпущен. По поводу поступившей жалобы соседей в отделении отметили, что она была не официальной, а устной: "Проживающие на этой территории граждане недовольны работой ресторана после 12 часов ночи, так как после полуночи там бывает шумно. Поэтому граждане обратились к нам и сотрудники полиции сделали предупреждение данному ресторану. Между начальником службы охраны Бахманом Мамедовым и сотрудниками полиции возник спор. Данный человек был доставлен в отделение и отпущен после дачи показаний".

В отделении также прокомментировали вопрос требования сотрудниками полиции взятки от ресторана: "Ни один из сотрудников отделения не требовал взятки у владельца ресторана. Это ложная информация".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, если требование взятки или необоснованное вмешательство в деятельность имело место, владелец может обратиться в МВД.

Комментируя данный вопрос, член Коллегии адвокатов Адем Мамедов заявил Report, что если в каком-либо месте отдыха будет слишком шумно, в связи с этим в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф: "Однако сотрудники правоохранительных органов не могут делать предупреждение какому-либо предпринимателю без официального обращения граждан. Это серьезное правонарушение. В законодательстве указано, что необоснованное, незаконное вмешательство сотрудников правоохранительных органов в деятельность предпринимателя, недопустимо. Это нашло отражение и в последних выступлениях президента страны в поддержку предпринимателей. Если после этих выступлений сотрудники полиции не будут следовать требованиям законодательства, предприниматель, в данном случае владелец ресторана, может в официальном порядке обратиться в правоохранительные органы, министерство внутренних дел, Администрацию президента и другие соответствующие структуры".