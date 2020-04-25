В Баку полицейский принудительно доставил на почту оштрафованного

Гражданин пожаловался на незаконные действия полиции.

Как рассказал Report Расим Ашуров, сегодня на улице Измир города Баку его и его сестру Динару Ашурову задержал сотрудник 27-го отделения полиции Ясамальского РУП Фарид Султанлы:

"Мы вышли из стоматологической клиники после посещения врача и направлялись домой, когда нас задержал сотрудник полиции. У нас обоих есть официальные разрешения на передвижение. Однако суббота - нерабочий день моей сестры. Динара Ашурова не отправила SMS на номер 8103. Сотрудник полиции сказал, что моя сестра будет оштрафована и мы с этим согласились. Однако полицейский отметил, что штраф мы должны оплатить сейчас. Он потребовал пойти на почту. Я возразил ему, что оплата на месте не предусматривается в этом случае. Но сотрудник полиции подчеркнул, что дело будет направлено в суд и составил протокол. Затем он посадил нас в свой автомобиль и отвез на ближайшую почту. Мы в принудительном порядке заплатили штраф в размере 100 манатов.

Когда мы вошли в почту, сотрудница в шутку сказала полицейскому: "Где ты находишь столько людей, чтобы штрафовать?" Из их разговора я понял, что до нас аналогичным способом уже было оштрафовано несколько лиц".

Р.Ашуров отметил, что он уже пожаловался в колл-центр "102" Министерства внутренних дел.