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В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора

В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора В Баку сотруднику полиции нанесли ножевое ранение.
Происшествия
9 августа 2020 г. 06:35
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора

В Баку сотруднику полиции нанесли ножевое ранение.

Как передает Report, происшествие произошло в Хатаинском районе.

Полицейский, намереваясь задержать преступника, совершившего кражу, последний нанес ему несколько ножевых ранений. В результате, полицейский для сохранения жизни и препятствия побегу преступника сначала выстрелил в воздух, а затем в него.

Эльшад Асадов, 1994-го года рождения получил огнестрельное ранение в ногу. Сотрудник полиции и совершивший кражу лицо госпитализированы в одну из больниц города.  

В настоящее время оба пострадавших взяты под контроль врачей. По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda polis onu bıçaqlayan oğrunu güllələdi

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