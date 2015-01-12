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    ​В Баку полицейский совершил аварию - ФОТО

    После ДТП водитель скрылся с места проишествия

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ На территории Бинагадинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, автомобиль марки "Nissan", двигавшийся по проспекту Азадлыг в направлении поселка Расулзаде, врезался в придорожные бордюры. Из-за высокой скорости автомобиль перевернулся. После аварии водитель покинул место ДТП. Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, осмотрели автомобиль и место аварии.

    По свидетельству очевидцев управлявший автомобилем был работником полиции. После разбирательства факта ДТП в отделе дорожной полиции Бинагадинского района, станут известны причины аварии и личность водителя.

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