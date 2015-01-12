​В Баку полицейский совершил аварию - ФОТО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ На территории Бинагадинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, автомобиль марки "Nissan", двигавшийся по проспекту Азадлыг в направлении поселка Расулзаде, врезался в придорожные бордюры. Из-за высокой скорости автомобиль перевернулся. После аварии водитель покинул место ДТП. Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, осмотрели автомобиль и место аварии.

По свидетельству очевидцев управлявший автомобилем был работником полиции. После разбирательства факта ДТП в отделе дорожной полиции Бинагадинского района, станут известны причины аварии и личность водителя.