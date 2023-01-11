В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину

В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину.

В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сегодня утром на остановке в поселке Бакиханова Сабунчинского района неизвестный пытался нанести ножевое ранение женщине 1975 года рождения.

Находящийся поблизости старший сержант полиции Фазиль Мамедов сумел предотвратить нападение. У нападавшего был изъят нож в качестве вещественного доказательства.

Личность мужчины была установлена, им оказался Шамиль Шюкюров 1992 года рождения.

Расследование по факту продолжается.