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В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину

В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину.
Происшествия
11 января 2023 г. 15:12
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину

В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сегодня утром на остановке в поселке Бакиханова Сабунчинского района неизвестный пытался нанести ножевое ранение женщине 1975 года рождения.

Находящийся поблизости старший сержант полиции Фазиль Мамедов сумел предотвратить нападение. У нападавшего был изъят нож в качестве вещественного доказательства.

Личность мужчины была установлена, им оказался Шамиль Шюкюров 1992 года рождения.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qadının qətlə yetirilməsinin qarşısı alınıb

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