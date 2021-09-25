В Баку полицейские задержали автохулигана

В Баку сотрудники полиции совместно с гражданами задержали автохулигана, не подчинившегося законным требованиям полиции и причинившего ущерб другим участникам дорожного движения

В Баку сотрудники полиции совместно с гражданами задержали автохулигана, не подчинившегося законным требованиям полиции и причинившего ущерб другим участникам дорожного движения.

Начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что накануне в столице водитель автомобиля марки Volkswagen Кямран Джабраилзаде (1993 г.р.) нарушил общественный порядок, нанес материальный ущерб около 10 автомобилям, при этом демонстрируя явное неуважение к обществу.

Автохулиган попытался скрыться от полиции, однако благодаря бдительности и помощи граждан водителя удалось задержать.

По данному факту следственным отделом Ясамальского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 221.2.2 (Хулиганство) УК АР. Джабраилзаде задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются следственные действия.