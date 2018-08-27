В Баку полицейские спасли мужчину, пытавшегося сброситься с моста

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Баку предпринята попытка суицида.

Как сообщает Report, на улице Бакиханова в Ясамальском районе некий мужчина хотел сброситься с моста.

Попытка суицида была предотвращена сотрудниками охранной полиции.

В ходе расследования выяснилось, что попытку самоубийства предпринял 33-летний Афган Алиев по причине невыплаты ему страховой платы в связи с полученной травмой в компании, в которой он работает рабочим.