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    В Баку полицейские спасли мужчину, пытавшегося сброситься с моста

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Баку предпринята попытка суицида.

    Как сообщает Report, на улице Бакиханова в Ясамальском районе некий мужчина хотел сброситься с моста.

    Попытка суицида была предотвращена сотрудниками охранной полиции.

    В ходе расследования выяснилось, что попытку самоубийства предпринял 33-летний Афган Алиев по причине невыплаты ему страховой платы в связи с полученной травмой в компании, в которой он работает рабочим.

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