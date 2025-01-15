В Баку полицейские обнаружили и изъяли из автомобиля 33 кг наркотиков

В Хатаинском районе Баку обнаружены и изъяты около 33 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

В Хатаинском районе Баку обнаружены и изъяты около 33 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, наркотики были найдены в автомобиле 42-летнего Сеймура Алиева, ранее судимого за аналогичные преступления.

По версии следствия, он приобрел наркотики в Билясуварском районе у гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и планировал распределить их по различным адресам в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.