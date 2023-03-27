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В Баку похитители потребовали выкуп в 200 тыс. манатов за малолетнего ребенка

В Баку похитители потребовали выкуп в 200 тыс. манатов за малолетнего ребенка В Баку похитили малолетнего сына владельца кафе и потребовали за него выкуп в 200 тысяч манатов.
Происшествия
27 марта 2023 г. 12:47
В Баку похитители потребовали выкуп в 200 тыс. манатов за малолетнего ребенка

В Баку похитили малолетнего сына владельца кафе и потребовали за него выкуп в 200 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию поступила информация о том, что 25 марта примерно в 10 часов вечера произошло нападение на владельца одного из кафе, расположенном на территории Насиминского района. Двое неизвестных ударили мужчину по голове железным предметом и похитили его малолетнего сына. Ребенок удерживался в подвале привязанным к стулу, за его освобождение у отца потребовали выкуп в размере 200 тысяч манатов. После переговоров вымогатели согласились на 20 тысяч манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 19-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции, выявлены и задержаны подозреваемые в похищении малолетнего житель Джалилабадского района Сакит Алишов и житель Габалинского района Шахин Гулиев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 182 (Вымогательство) УК, проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kafe sahibinin azyaşlı oğlu qaçırılıb, 200 min manat tələb edilib

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