В Баку похищены деньги рабочих каменного карьера

В Баку на каменном карьере похищены деньги рабочих.

В Баку на каменном карьере похищены деньги рабочих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию поступила информация о том, что на каменном карьере, расположенном на территории Гарадагского района, в одной из комнат были похищены деньги пятерых рабочих в размере около 1000 манатов, а также их мобильные телефоны.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 11-го отдела полиции Гарадагского РУП, задержан подозреваемый в совершении кражи житель Джалилабадского района Надир Агамалыев.

Ведется разбирательство.