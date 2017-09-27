В Баку поезд сбил спавшего на железнодорожных путях мужчину

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошел несчастный случай.

Как сообщает Report, поезд сбил мужчину, спавшего на железнодорожных путях.

Ночью мужчина, имя которого пока не установлено, выбрал железнодорожные пути для того, чтобы переночевать. Машинист ехавшего по этим рельсам поезда заметил мужчину издалека и начал подавать сигналы. Но он не проснулся на звук и в результате поезд проехал по мужчине.

Получивший тяжелую закрытую черепно-мозговую травму мужчина был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В результате расследования, проведенного Управлением железнодорожной полиции, стало известно, что пострадавший вел праздный образ жизни в Сураханском районе.