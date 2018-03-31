В Баку подросток застрелил брата

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Житель Баку застрелил брата.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 30 марта проживающий в поселке Бина Хазарского района подросток в результате неосторожности выстрелил из ружья в брата, 20-летнего Рагима Рагимова в область головы и брюшной полости. В результате Р.Рагимов скончался от полученных ран.

Во время осмотра места происшествия сотрудниками 2-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции было обнаружено и изъято не имеющее документов ружье марки TOZ-16.

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 124 (Убийство по неосторожности) УК АР.

Ведется расследование.