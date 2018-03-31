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    В Баку подросток застрелил брата

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Житель Баку застрелил брата.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 30 марта проживающий в поселке Бина Хазарского района подросток в результате неосторожности выстрелил из ружья в брата, 20-летнего Рагима Рагимова в область головы и брюшной полости. В результате Р.Рагимов скончался от полученных ран.

    Во время осмотра места происшествия сотрудниками 2-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции было обнаружено и изъято не имеющее документов ружье марки TOZ-16.

    Подозреваемый в совершении преступления задержан.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 124 (Убийство по неосторожности) УК АР.

    Ведется расследование.

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