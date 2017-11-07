В Баку подросток украл мобильный телефон марки Vertu стоимостью 8 000 манатов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку ограблена квартира.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 27-го отделения полиции Ясамальского РУП, был задержан проживающий в столице подросток, подозреваемый в ограблении 4 ноября одной из квартир на территории района и похищении золотых изделий на 30 000 манатов и мобильного телефона марки Vertu стоимостью 8 000 манатов.

Расследования по факту продолжаются.