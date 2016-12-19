Стали известны детали убийства сыном своей матери в Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны детали убийства в Баку.

Как сообщает Report, 16-летний Алиев Маариф убил свою мать - 37-летнюю Гурбанова Медину из-за чести.

Согласно информации, муж М.Гурбановой поссорился со своей женой и ушел из дома. Женщина встречалась с другими мужчинами. Об этом М.Алиеву сообщили соседи. После этого он начал следить за своей матерью. Он увидел, как его мать вышла из автомобиля, после чего поспорил с ней дома. Спустя полчаса после конфликта М.Алиев выстрелил в свою мать, которая сидела на диване.

Отметим, что у М.Гурбановой 4 детей. М.Алиев был средним сыном.

*** 09:18

В Баку сын застрелил мать.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в Сабунчинском районе столицы.

Согласно информации, в поселке Забрат Сабунчинского района 16-летний Алиев Маариф Эльдар оглу убил выстрелом в голову свою мать - Гурбанову Мадину Нураддин гызы.

Он сдался полиции.

По факту возбуждено уголовное дело в Сабунчинской районной прокуратуре, ведется следствие.