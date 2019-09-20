В Баку подросток совершил ограбление на 20 000 манатов

В Баку из дома украдены 5000 манатов и ювелирные изделия на 15 000 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП, был задержан подросток, житель Баку, подозреваемый в ограблении 31 августа одного из домов на территории района. Он подозревается в краже 5 000 манатов, ювелирных изделий на 15 000 манатов и карты памяти камеры наблюдения.