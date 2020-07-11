В Баку подросток снял с украденной карты крупную сумму

Задержан подросток, подозреваемый в совершении кражи из автомобиля на территории Насиминского района

В Баку задержан подросток, подозреваемый в совершении кражи из автомобиля на территории Насиминского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками Насиминского РУП был задержан житель Сиязанского района, подозреваемый в краже двух банковских карт и удостоверения личности из автомобиля марки Toyota. Ему удалось обналичить через банкомат 5 547 манатов с одной из украденных карт.

Личность второго подозреваемого в краже также установлена.