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В Баку подросток снял с украденной карты крупную сумму

В Баку подросток снял с украденной карты крупную сумму Задержан подросток, подозреваемый в совершении кражи из автомобиля на территории Насиминского района
Происшествия
11 июля 2020 г. 14:04
В Баку подросток снял с украденной карты крупную сумму

В Баку задержан подросток, подозреваемый в совершении кражи из автомобиля на территории Насиминского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками Насиминского РУП был задержан житель Сиязанского района, подозреваемый в краже двух банковских карт и удостоверения личности из автомобиля марки Toyota. Ему удалось обналичить через банкомат 5 547 манатов с одной из украденных карт.

Личность второго подозреваемого в краже также установлена.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yeniyetmə bankomatdan 5 547 manat pul çıxardaraq oğurladı

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