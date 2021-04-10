В Баку подросток пропал без вести

В столице пропал без вести Мёвлудов Али Джамал оглу 2008 года рождения.
Об этом Report рассказал его отец Джамал Мёвлудов.
По словам Дж.Мёвлудова, инцидент произошел вчера вечером около 17:30. А.Мёвлудов собирался прогуляться с матерью вблизи станции метро "Гара Гараев", и спустился во двор своего здания.
Однако мальчик ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся домой.
Родители А.Мёвлудова в связи с произошедшим обратились в 25-ое отделение полиции Управления полиции Низаминского района.
Отметим, что подросток страдал психическим заболеванием.
Всех видевших А.Мёвлудова либо владеющих какой-либо информацией о нем просьба обращаться в Управление полиции Низаминского района, либо позвонить по номеру 055 213 53 38.