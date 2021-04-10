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В Баку подросток пропал без вести

В Баку подросток пропал без вести В столице пропал без вести Мёвлудов Али Джамал оглу 2008 года рождения
Происшествия
10 апреля 2021 г. 01:00
В Баку подросток пропал без вести

В столице пропал без вести Мёвлудов Али Джамал оглу 2008 года рождения.

Об этом Report рассказал его отец Джамал Мёвлудов.

По словам Дж.Мёвлудова, инцидент произошел вчера вечером около 17:30. А.Мёвлудов собирался прогуляться с матерью вблизи станции метро "Гара Гараев", и спустился во двор своего здания.

Однако мальчик ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся домой.

Родители А.Мёвлудова в связи с произошедшим обратились в 25-ое отделение полиции Управления полиции Низаминского района.

Отметим, что подросток страдал психическим заболеванием.

Всех видевших А.Мёвлудова либо владеющих какой-либо информацией о нем просьба обращаться в Управление полиции Низаминского района, либо позвонить по номеру 055 213 53 38.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yeniyetmə itkin düşüb

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