В Баку подросток без водительских прав совершил ДТП со смертельным исходом

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря примерно в 19:00 на проспекте Нобеля в Хатаинском районе неизвестный автомобиль сбил переходившую дорогу жительницу Баку Ляман Сулейманлы 1981 года рождения.

По сообщению Report, пострадавшая скончалась в больнице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского РУП, по подозрению в совершении ДТП был задержан водитель автомобиля "Nissan" Гурбанали Гурбанов.

В ходе расследования было установлено, что ему всего 16 лет и он не имеет прав на вождение автомобиля.

По факту ведется расследование.