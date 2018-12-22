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    В Баку подросток без водительских прав совершил ДТП со смертельным исходом

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря примерно в 19:00 на проспекте Нобеля в Хатаинском районе неизвестный автомобиль сбил переходившую дорогу жительницу Баку Ляман Сулейманлы 1981 года рождения.

    По сообщению Report, пострадавшая скончалась в больнице. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского РУП, по подозрению в совершении ДТП был задержан водитель автомобиля "Nissan" Гурбанали Гурбанов. 

    В ходе расследования было установлено, что ему всего 16 лет и он не имеет прав на вождение автомобиля. 

    По факту ведется расследование. 

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