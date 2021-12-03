В Баку подросток арестован по подозрению в доведении до самоубийства 18-летней девушки

По факту самоубийства 27 ноября около 15 часов жительницы Ясамальского района Фидан Нафталиевой 2003 года рождения, выбросившейся с 10-го этажа жилого дома, в прокуратуре Ясамальского района расследуется уголовное дело по статьям 125 (доведение до самоуби

По факту самоубийства 27 ноября около 15 часов жительницы Ясамальского района Фидан Нафталиевой 2003 года рождения, выбросившейся с 10-го этажа жилого дома, в прокуратуре Ясамальского района расследуется уголовное дело по статьям 125 (доведение до самоубийства) и 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов) Уголовного кодекса АР.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что Керим Ибрагимов 2004 года рождения 21 ноября текущего года похитив мобильный телефон Фидан Нафталиевой, незаконно получил доступ к информации, являющейся тайной личной жизни последней, и, систематически унижая ее достоинство, довел до самоубийства.

Керим Ибрагимов обвиняется по статьям 125, 156.1 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 177.2.5 (кража) и 242 Уголовного кодекса АР, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия.