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В Баку подрались двое преподавателей средней школы, возбуждено уголовное дело

В Баку подрались две учительницы средней школы

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Баку между двумя учительницами средний школы произошла драка, по факту возбуждено уголовное дело. 

Как сообщает Report, между педагогами столичной полной средней школы №272 имени Этибара Джалилова Низаминского района Д.Исаевой и Г.Сулеймановой ранее возник спор, в результате которого Д.Исаева применила против коллеги силу.  

На основе жалобы Г.Сулеймановной в Низаминской районной прокуратуре в отношении Д.Исаевой было возбуждено уголовное дело по ст. 221.1 УК. В отношении Д.Исаевой не была принята мера наказания в виде ареста. 

Предварительное следствие уголовного дела было подытожено и передано в Низаминскую районную прокуратуру. 

Подготовительное заседание суда назначено на 6 марта. Дело передано в производство судьи Наримана Мехдиева. 

В заявлении Report директор полной средней школы №272 Низами Гасымзаде сказал, что инцидент произошел вне стен школы: "У них былы личные проблемы. На данный момент оба педагога работают в школе". 

Отметим, что одна из женщин преподает математику, а другая - педагог начальных классов. 

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