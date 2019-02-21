В Баку подрались двое преподавателей средней школы, возбуждено уголовное дело

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Баку между двумя учительницами средний школы произошла драка, по факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, между педагогами столичной полной средней школы №272 имени Этибара Джалилова Низаминского района Д.Исаевой и Г.Сулеймановой ранее возник спор, в результате которого Д.Исаева применила против коллеги силу.

На основе жалобы Г.Сулеймановной в Низаминской районной прокуратуре в отношении Д.Исаевой было возбуждено уголовное дело по ст. 221.1 УК. В отношении Д.Исаевой не была принята мера наказания в виде ареста.

Предварительное следствие уголовного дела было подытожено и передано в Низаминскую районную прокуратуру.

Подготовительное заседание суда назначено на 6 марта. Дело передано в производство судьи Наримана Мехдиева.

В заявлении Report директор полной средней школы №272 Низами Гасымзаде сказал, что инцидент произошел вне стен школы: "У них былы личные проблемы. На данный момент оба педагога работают в школе".

Отметим, что одна из женщин преподает математику, а другая - педагог начальных классов.