 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку почтили память погибших нефтяников во время аварии на месторождении "Гюнешли" - ВИДЕО

    Участники мероприятия почтили светлую память нефтяников

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ На остове Чилов состоялось открытие памятника нефтяникам, погибшим в результате аварии на платформе №10 месторождения «Гюнешли» и морского основания №501 платформы «Нефт Дашлары».

    Как передает Report, на открытии присутствовали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, руководство Пираллахинского района, родные и близкие погибших нефтяников, представители общественности и жители острова Чилов.

    Участники мероприятия почтили память погибших нефтяников, возложили цветы к комплексу.

    С речами выступили гендиректор ПО «Азнефть» Дашгын Искендеров, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, глава ИВ Пираллахинского района Васиф Иманов и спасенные в день трагедии нефтяники.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi