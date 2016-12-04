В Баку почтили память погибших нефтяников во время аварии на месторождении "Гюнешли" - ВИДЕО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ На остове Чилов состоялось открытие памятника нефтяникам, погибшим в результате аварии на платформе №10 месторождения «Гюнешли» и морского основания №501 платформы «Нефт Дашлары».

Как передает Report, на открытии присутствовали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, руководство Пираллахинского района, родные и близкие погибших нефтяников, представители общественности и жители острова Чилов.

Участники мероприятия почтили память погибших нефтяников, возложили цветы к комплексу.

С речами выступили гендиректор ПО «Азнефть» Дашгын Искендеров, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, глава ИВ Пираллахинского района Васиф Иманов и спасенные в день трагедии нефтяники.