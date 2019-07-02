В Баку на основе жалобы арестованных из-за пожара в Наркологическом центре начат суд

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В Бакинском апелляционном суде состоялось первое рассмотрение суда по апелляционной жалобе признанных виновными в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре.

Как сообщает Report, первое рассмотрение в суде под председательством судьи Эльмара Рагимова назначено на 15 июля.

Отметим, что 2 марта прошлого года в расположенном в Хатаинском районе Баку Республиканском наркологическом центре произошел пожар, унесший жизни 25 человек.

Уголовное дело по инциденту рассмотрели в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Приговором суда директор центра Тельман Мамедгасанов был приговорен к 4 годам, сотрудник центра Махир Абдуллаев – 3,5 годам, обвиняемый в поджоге Магомед Мамедов – к пожизненному лишению свободы. Врач М.Мамедова, завотделением центра Афет Мамедова приговорена к 5 годам условно.