В Баку по подозрению в убийстве сторожа оливковой рощи задержаны двое братьев

В оливковой роще ООО "Абшерон Зейтун" в Хатаинском районе Баку был избит до смерти сторож Багир Пириев.

Как сообщает Report, по подозрению в убийстве были задержаны жители города Баку братья Рамиль и Кянан Агаевы.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

Отметим, что по предварительным данным, братья воровали оливки в саду, когда их увидел сторож Б.Пириев. Между ними возник конфликт, во время которого братья Агаевы избили мужчину. От полученных тяжелых травм Б.Пириев скончался.