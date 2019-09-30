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В Баку по подозрению в убийстве сторожа оливковой рощи задержаны двое братьев

В Баку по подозрению в убийстве сторожа оливковой рощи задержаны брать

В оливковой роще ООО "Абшерон Зейтун" в Хатаинском районе Баку был избит до смерти сторож Багир Пириев.

Как сообщает Report, по подозрению в убийстве были задержаны жители города Баку братья Рамиль и Кянан Агаевы.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

Отметим, что по предварительным данным, братья воровали оливки в саду, когда их увидел сторож Б.Пириев. Между ними возник конфликт, во время которого братья Агаевы избили мужчину. От полученных тяжелых травм Б.Пириев скончался.

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