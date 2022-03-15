В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета

В Баку задержан подозреваемый в убийстве чемпиона мира Заура Юсифова.

В Баку задержан подозреваемый в убийстве чемпиона мира Заура Юсифова.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что подозреваемый в совершении преступления Самир Ширалиев 2000 г.р. был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

По информации, С.Ширалиев приходится двоюродным братом Эмину Сафарову, известному в криминальном мире как "Эмин 444".

Отметим, что по факту убийства в Баку чемпиона мира по кикбоксингу Заура Юсифова возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 14 марта в одном из маркетов на территории 6-го микрорайона в Бинагадинском районе. В результате инцидента неизвестный застрелил Юсифова Заура Али оглу 1984 г.р.

По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Отметим, что 9 мая 2020 года на территории Бинагадинского района Гасан Тагиев 1995 г.р. нанес многочисленные не совместимые с жизнью ножевые ранения Эмину Сафарову 1988 г.р. В ходе следствия по данному делу был задержан Заур Юсифов.

Чемпиону мира по кикбоксингу З.Юсифову инкриминировалась организация убийства Э.Сафарова.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Г.Тагиев был приговорен к 18 годам лишения свободы, а З.Юсифов помилован из-за отсутствия доказательств участия в убийстве. Он был освобожден в зале суда.