В Баку по подозрению в мошенничестве арестован учредитель новостного сайта

В Баку сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении мошеннических действий со злоупотреблением доверием граждан.

В Баку сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве путем злоупотребления доверием граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе расследования было установлено, что учредитель новостного портала Az24saat.org Вюгар Гурдганлы давал ряду граждан ложные обещания и путем обмана, злоупотребив их доверием, присвоил более 100 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество УК Азербайджана, решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.