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В Баку по подозрению в мошенничестве арестован учредитель новостного сайта

В Баку по подозрению в мошенничестве арестован учредитель новостного сайта В Баку сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении мошеннических действий со злоупотреблением доверием граждан.
Происшествия
13 августа 2024 г. 23:31
В Баку по подозрению в мошенничестве арестован учредитель новостного сайта

В Баку сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве путем злоупотребления доверием граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе расследования было установлено, что учредитель новостного портала Az24saat.org Вюгар Гурдганлы давал ряду граждан ложные обещания и путем обмана, злоупотребив их доверием, присвоил более 100 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество УК Азербайджана, решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda dələduzluq əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən sayt rəhbəri həbs edilib

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