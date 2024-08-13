В Баку по подозрению в мошенничестве арестован учредитель новостного сайта

В Баку сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве путем злоупотребления доверием граждан.
Об этом
В ходе расследования было установлено, что учредитель новостного портала Az24saat.org Вюгар Гурдганлы давал ряду граждан ложные обещания и путем обмана, злоупотребив их доверием, присвоил более 100 тысяч манатов.
По факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество УК Азербайджана, решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.
Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.