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    В Баку племянник ударил ножом дядю во время драки

    Инцидент произошел в местности известной как Лехишские дачи

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ На территории Сабунчинского района столицы произошла поножовщина.

    Как передает Report, в квартире, расположенной в местности, известной как "Лахыч баглары" в Нардаране, между Агаевым Наджафали Сафарали оглы, 1960-го года рождения, и его братьями завязалась драка.

    Во время драки Н. Агаева ударил его 35-летний племянник Агаев Сафарали Атамали оглы. В то же время последний был избит родственниками. Оба пострадавших были доставлены в Клинический медицинский центр № 3.

    Сабунчинское РУП ведет расследование по факту.

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