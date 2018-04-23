В Баку племянник ударил ножом дядю во время драки

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ На территории Сабунчинского района столицы произошла поножовщина.

Как передает Report, в квартире, расположенной в местности, известной как "Лахыч баглары" в Нардаране, между Агаевым Наджафали Сафарали оглы, 1960-го года рождения, и его братьями завязалась драка.

Во время драки Н. Агаева ударил его 35-летний племянник Агаев Сафарали Атамали оглы. В то же время последний был избит родственниками. Оба пострадавших были доставлены в Клинический медицинский центр № 3.

Сабунчинское РУП ведет расследование по факту.