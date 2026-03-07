В Баку племянница украла у тети 28 тысяч манатов
Происшествия
- 07 марта, 2026
- 12:01
В Хатаинском районе Баку задержана женщина, подозреваемая в краже 28 тысяч манатов у собственной тети.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД, подозреваемая была задержана в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 36-го отделения полиции Хатаинского РУП.
По данным ведомства, задержанной оказалась Н.Назарова - племянница потерпевшей.
В ходе расследования установлено, что женщина похищала деньги по частям, когда жила в квартире своей тети. По факту продолжается расследование.
