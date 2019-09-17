В Баку пытались сжечь сотрудников полиции

В Баку задержан человек, пытавшийся сжечь сотрудников полиции.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Сабунчинского районного управления полиции и прокуратуры.

В результате безотлагательных оперативно-следственных мероприятий было привлечено к ответственности лицо, подозреваемое в покушении на бывшего супруга и оказавшее сопротивление сотрудникам полиции.

Так, 15 сентября Расим Ахмедлы направился в дом к бывшей супруге Айнуре Мамедзаде, облил ее керосином и попытался поджечь. Он также попытался облить керосином и поджечь сотрудников полиции, пытавшихся успокоить его. По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.4 и 315.1. Ведется расследование.