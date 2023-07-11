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В Баку пешеход скончался в больнице спустя 9 дней после ДТП

В Баку пешеход скончался в больнице спустя 9 дней после ДТП Сбитый в Бинагадинском районе столицы пешеход скончался в больнице.
Происшествия
11 июля 2023 г. 10:12
В Баку пешеход скончался в больнице спустя 9 дней после ДТП

Сбитый в Бинагадинском районе столицы пешеход скончался в больнице.

Как сообщает Report, инцидент произошел 2 июля на Бинагадинском шоссе.

Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz C180 Аббасов Рашад Сахиб оглу 1986 года рождения сбил переходившего дорогу пешехода Мамедова Агагусейна Азизали оглу 1947 года рождения. Пешеход был госпитализирован в Клинический медицинский центр, где скончался спустя 9 дней после происшествия.

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР, ведется расследование.

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