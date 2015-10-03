​В Баку пешеход погиб в результате наезда автомобиля

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пешехода.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), событие произошло в Низаминском районе.

По информации, 2 октября примерно в 21:00 на улице Р.Рустамова Низаминского района житель города Баку Роял Исаев на управляемом им автомобиле марки BMW сбил жительницу столицы Сакину Гаджиханову. С.Гаджиханова скончалась в больнице.

По данному факту Низаминским РУП ведется расследование.