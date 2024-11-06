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В Баку пешеход погиб в ДТП

В Баку пешеход погиб в ДТП В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Происшествия
6 ноября 2024 г. 13:49
В Баку пешеход погиб в ДТП

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Об этом Report заявил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов.

По его словам, ДТП произошло сегодня утром на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе столицы.

32-летний О.Ибрагимов на автомобиле марки Volkswagen сбил пешехода Э.Ирзаеву.

"Пострадавшая скончалась от полученных травм. По факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия", - сказал представитель МВД.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtoqəza baş verib, piyada ölüb

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