В Баку пешеход погиб под колесами автомобиля

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.
20 декабря около 23 часов на проспекте Бабека Низаминского района столичный житель Эльвин Асланов за рулем автомобиля марки Mercedes сбил переходившего дорогу 40-45 летнего мужчину.
От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
Низаминское РУП ведет расследование.
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