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    В Баку перевозивший заключенного бронированный микроавтобус попал в ДТП

    По факту проводится расследование

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Баку перевозивший заключенного бронированный микроавтобус попал в ДТП.

    Как сообщает Report, авария произошла в поселке Мардакян Хазарского района.

    Предусмотренный для перевозки заключенных и принадлежащий Сураханскому РУП бронированный микроавтобус "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "Toyota".

    Микроавтобус марки "Mercedes" вез заключенного из изолятора временного содержания Сураханского РУП в следственный изолятор №3 в поселке Шувялан.

    По факту проводится расследование. 

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