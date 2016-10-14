Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Баку перевозивший заключенного бронированный микроавтобус попал в ДТП.

Как сообщает Report, авария произошла в поселке Мардакян Хазарского района.

Предусмотренный для перевозки заключенных и принадлежащий Сураханскому РУП бронированный микроавтобус "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "Toyota".

Микроавтобус марки "Mercedes" вез заключенного из изолятора временного содержания Сураханского РУП в следственный изолятор №3 в поселке Шувялан.

По факту проводится расследование.