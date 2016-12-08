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    В Баку перевозивший заключенных бронированный микроавтобус сбил школьника

    Его состояние оценивается как средне-тяжелое

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Баку бронированный микроавтобус пенитенциарной службы министерства юстиции, перевозивший заключенных, сбил школьника. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в жилом массиве Ханлар поселка Маштага Сабунчинского района. 

    Согласно информации, ученик школы №255 Набиев Турал Фаиг оглу 2008 года рождения решил отправиться домой на автобусе, не дождавшись своей старшей сестры. Переходившего дорогу Т.Набиева сбил микроавтобус марки Mercedes. Ребенок с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в Городскую клиническую больницу №3. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

    Отметим, что совершивший ДТП микроавтобус марки Mercedes принадлежит  пенитенциарной службе. Во время дорожно-транспортного происшествия он перевозил заключенных. 

    По факту ведется расследование. 

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