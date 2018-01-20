В Баку перевернулся мотоцикл, водитель тяжело ранен

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ На территории Ясамальского района города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как передает Report , Салаев Рахиль Алирахман оглы 1991-го рождения, двигаясь на высокой скорости по проспекту Нариман Нариманова на мотоцикле, потерял управление и перевернулся.

В результате водитель получил черепно-мозговую травму и перелом различных областей тела. Раненый госпитализирован.

Со стороны Ясамальского районного отделения полиции назначена автотехническая экспертиза.

Ведется расследование.