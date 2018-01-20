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    В Баку перевернулся мотоцикл, водитель тяжело ранен

    В результате водитель получил черепно-мозговую травму© Report

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ На территории Ясамальского района города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает Report , Салаев Рахиль Алирахман оглы 1991-го рождения, двигаясь на высокой скорости по проспекту Нариман Нариманова на мотоцикле, потерял управление и перевернулся.

    В результате водитель получил черепно-мозговую травму и перелом различных областей тела. Раненый госпитализирован.

    Со стороны Ясамальского районного отделения полиции назначена автотехническая экспертиза.

    Ведется расследование.

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